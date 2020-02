Von der Tiefsee ist nur ein kleiner Teil erforscht, nämlich gerade mal 5 Prozent. Pflanzen wachsen in der Tiefe nicht, weil kein Sonnenlicht dort ankommt. Lebewesen gibt es trotzdem viele – eine riesige, fast unerforschte Welt.

Tiefsee zu 95 Prozent unerforscht

5 Prozent! Lediglich solch einen kleinen Teil der Tiefsee in unseren Ozeanen kennen wir. Das heißt: 95 Prozent davon sind uns Menschen noch völlig unbekannt, noch nicht erforscht. Das zu ändern, schicken Wissenschaftler wie die vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen seit etwa 15 Jahren immer öfter Tauchroboter in die eiskalte und stockdunkle Tiefe.

Und das lohnt sich, denn da unten tummeln sich wirklich Kuriositäten: Über einige der wenigen bekannten Lebewesen kann man wirklich staunen oder sogar schmunzeln. Tauchen wir doch mal ab!

Lahme Seegurken und der Riesenkrake "Dumbo"

Eine Seegurkenart ist zum Beispiel durchsichtig und sehr langsam: In einer Minute kommt sie gerade einmal zwei Zentimeter voran. Und dann ist da noch der Riesenkrake „Dumbo“ mit seinen rundlichen Flossen, der zu einer bis vor Kurzem unbekannten Kopffüßerart gehört und immerhin zwei Meter lang werden kann.

Man muss natürlich zugeben: Sie alle sind besondere Hingucker, weil sie sich von dem für unseren menschlichen Geschmack doch eher tristen Wohnraum abheben. Ihre natürliche Umgebung sind bedrückend weite Ebenen, Tiefseegräben und gewaltige Gebirgsketten. Pflanzen gibt es keine, denn hierhin – in bis zu elf Kilometer Tiefe – dringt kein Sonnenlicht mehr, Photosynthese ist also nicht möglich. Wovon sich die Tiefsee-Bewohner ernähren? Nun ja: Sie fressen entweder die Reste abgestorbener Pflanzen und Tiere, die langsam nach unten sinken. Oder sie fressen sich gegenseitig.

Ein seltener Dumbo-Oktopus Imago imago/ZUMA Press

"Volkszählung": 1.200 neue Tierarten entdeckt

Erfahren hat die Menschheit von dieser nicht gerade sozialen Tiergemeinschaft übrigens vor einigen Jahren durch eine sogenannte „Volkszählung“. Und die ist eines der bisher größten Projekte der Wissenschaftsgeschichte: Tausend Biologen haben dafür alle Lebewesen unter Wasser katalogisiert, die ihnen vor die Nase schwammen. Seitdem weiß die Menschheit von 1.200 neuen Lebewesen. Dabei sind die winzigen Einzeller genauso spannend und wichtig wie Riesenkrake „Dumbo“.

Bis der Katalog der Lebewesen in der Tiefsee allerdings vollständig sein wird, kann es noch etwas dauern – ich erinnere nochmal an unsere heutige Zahl: Gerade einmal 5 Prozent der Tiefsee ist bis jetzt erforscht. Man darf gespannt sein, was sich wohl in den restlichen 95 Prozent so verbirgt.