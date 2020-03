per Mail teilen

Ein Forscherteam am MIT in Boston hat jetzt ein Schwarz entwickelt, das 99,995 Prozent des Lichts absorbiert, das auf die Oberfläche fällt. Das sorgt für besondere optische Effekte.

MIT-Wissenschaftler lassen Licht verschwinden

99,995 Prozent unseres Lichts, also für den Laien quasi alles, können Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston verschwinden lassen.

Kein Problem, meinen Sie? Kann ich auch? Einfach Licht ausknipsen, und schon ist es weg? Nein … das ist es eben nicht. Also:

Das neue Superschwarz schluckt noch mehr Licht als Vantablack

Lange dachte man, schwärzer als schwarz ginge es nicht. Doch dann entwickelte eine britische Firma das sogenannte Vantablack. Es absorbiert immerhin schon 99,96 Prozent des Lichts, das darauf fällt. Auf der Internationalen Automobilausstellung im vergangenen September wurde ein BMW mit dieser Farbe ausgestellt. Doch gerade am vorletzten Tag der Messe kam die Nachricht: Es gibt ein neues Schwarz, noch schwärzer als Vantaschwarz. Und das ist unsere Zahl: Das neue Superschwarz verschluckt sogar 99,995 Prozent des Lichts, also so gut wie vollständig.

Superschwarz lässt Konturen verschwinden und gibt eine Ahnung vom Nichts

Ziemlich eindrucksvoll zeigt dies das Foto eines Schwarz-Forschers, der einen Ball mit der neuen superschwarzen Oberfläche in den Händen hält. Es sieht so aus, als ob der Ball nicht mehr dreidimensional, sondern eine schwarze Fläche wäre; als ob der Ball aus dem Foto herausgeschnitten wäre. Die Konturen von Dingen mit dieser neuen schwarzen Oberfläche verschwinden also quasi vollständig, selbst wenn sie mit einem Blitz beleuchtet werden – für den Betrachter eine Ahnung, wie es sein muss, ins Nichts zu schauen.

Kohlenstoff-Nanoröhrchen werden zur Lichtfalle

Wie die in Boston das Superschwarz hingekriegt haben? Die Absorbierungseigenschaften von Werkstoffen entstehen durch die Oberflächenstruktur des Materials. Im Fall unseres Superschwarz´ werden sehr viele Kohlenstoff-Nanoröhrchen dicht nebeneinandergesetzt. Und diese Röhrchen werden für die einfallenden Lichtstrahlen zur Falle. Das Ergebnis: alles schwarz.

Neue Möglichkeiten für Teleskope und Kameras – und fürs Militär

Was daran so toll ist? Zugegebenermaßen kann das menschliche Auge den Unterschied zu vorherigen ziemlich schwarzen Oberflächen nicht wahrnehmen. Aber für die Weltraumforschung ist das ziemlich spannend: So können die neuen superschwarzen Materialien zum Beispiel Teleskope oder Kameras verbessern, weil das Streulicht weniger stört. Außerdem kann sich das Militär künftig noch besser tarnen, weil Konturen durch das Schwarz vollständig verschwinden.

Und was haben wir anderen davon? Na ja: Sollte das Superschwarz irgendwann in den Handel kommen, könnten Sie Ihre verblichenen schwarzen Kleidungsstücke endlich wiederauffrischen.