Temposündern auf der Spur

Am 21.1.1957 wurde die erste Radarfalle in Deutschland getestet. "Freie Fahrt für freie Bürger" - damit war nun Schluss. Seither ist die Messtechnik immer weiter entwickelt worden. Die Empörung der Bürger über die Maßregelung ihrer Mobilität ist geblieben. SWR2 Impuls sprach mit dem Technik-Historiker Prof. Kurt Möser vom KIT in Karlsruhe.

Warum ist die Radarmessung ursprünglich eingeführt worden?

In den fünfziger Jahren gab es eine Art Anarchie auf den Straßen, die Zahl der Verkehrstoten ist damals rapide angestiegen. Die Geschwindigkeit wurde immer wieder übertreten. Deshalb musste etwas getan werden. Man hat dann damals die modernste Technik eingesetzt, obwohl es natürlich bereits davor, also eigentlich seit Beginn des 20. Jahrhunderts, schon verschiedenste Formen von Geschwindigkeitskontrollen gegeben hatte.

Woher kam die Anarchie in den 50er Jahren?

Die 50er Jahre waren eine Art „Pionierzeit der Motorisierung“. Viele Menschen hatten zum ersten Mal ein Motorrad oder ein Auto. Die Kontrollen waren relativ gering. Der Einzelne hat sich damals frei gefühlt auf der Straße. Ende der 50er Jahre gab es den berühmten Slogan: „Freie Fahrt für freie Bürger“. Zudem kursierte die Idee: "Wir hier in der Bundesrepublik sind in einem freien Land, kontrolliert wird nur drüben in der DDR." Von verschiedenen Seiten wurde immer wieder das Anarchische auf den Straßen beklagt und die Tatsache, dass alle Menschen, die im Auto saßen, plötzlich alle Höflichkeit fahren ließen. Es musste also etwas getan werden. Den Peak erreichte die Zahl der Verkehrstoten 1970 - da waren es 20 000.

Wie alt ist die Geschichte der Geschwindigkeitskontrolle?

Sie ist mindestens so alt wie das Auto, vielleicht sogar so alt wie das Fahrrad. Es gab schon sehr früh verschiedene Methoden der Geschwindigkeitsmessung. Die Einfachste bestand darin, dass der Dorfpolizist sich auf die Lauer legte und mit der Stoppuhr über eine gemessene Strecke kontrollierte. Daneben existierten technische Methoden, z.B. Lichtschranken. D.h. seitdem es den Verkehr gibt, existiert der Problemdruck, die Geschwindigkeit zu messen. Über die Jahre wurde diese Messung objektiviert. D.h. man durfte nicht mehr nur die Geschwindigkeit schätzen, sondern man musste konkrete Zahlen entwickeln, um dem "Deliquenten" zu vermitteln: "Du bist so und so viel zu schnell gefahren."

Gab es schon immer Kritik an den Geschwindigkeitsmessungen?

Ja. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Radarmessungen nicht akzeptiert wurden, denn es gab wiederholt juristische Gegenwehr. Und es gab ein "anarchisches Sich-Wehren" gegen Radarkontrollen, indem die Kennzeichen mit reflektierender Folie beklebt oder mit Haarspray besprüht wurden oder indem am Spiegel CDs aufgehängt wurden, die angeblich den Blitz reflektieren sollten. Also die Gegenwehr auf Radarkontrollen hat eine sehr lange Tradition. Es wurde sogar schon auf Radargeräte geschossen. Auf die feststehende Radaranlage in Mannheim etwa sind wiederholt Anschläge verübt worden.

Welche Rolle spielt die Geschwindigkeitskontrolle als Einnahmemöglichkeit für den Staat?

Sie spielt in der Tat eine Rolle. Es gibt in der Bundesrepublik Radaranlagen, die Millionen "einspielen". Bemerkenswert sind auch die Effekte für den Arbeitsmarkt. Eine Anlage im Ruhrgebiet zum Beispiel, beschäftigt ungefähr ein Dutzend Leute. Sie verwalten die Strafzettel, die aufgrund der Kontrollen ausgestellt werden. Das rapide Absinken der Zahl der Verkehrstoten allerdings, hat nicht unbedingt etwas mit der Ausbreitung von Radar-Messgeräten zu tun. Da spielen vielmehr andere Dinge eine Rolle, u.a. die Ausstattung der Autos, die Fahrsicherheitssysteme, aber auch die Unfallchirurgie, die dazu führt, dass es mehr Verletzte gibt aber weniger Tote.