50 Jahre „Die Grenzen des Wachstums“ – Wie richtig lag der Club of Rome?

Von Axel Weiß

Bevölkerungsexplosion, Rohstoffmangel, Umweltverschmutzung, Niedergang der Weltwirtschaft - es waren düstere Szenarien, die der Club of Rome am 2. März 1972 veröffentlichte. Finanziert von der Volkswagenstiftung hatten Wissenschaftler um Dennis Meadows mit den Computern des Massachusetts Institute of Technology in den USA erstmals globale Simulationen über das Jahr 2050 hinaus erstellt. Wo lagen sie richtig, wo falsch, welche Relevanz hat der Bestseller "Die Grenzen des Wachstums" aus heutiger Sicht?