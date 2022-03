Am 25.2.2020 wurde der erste Corona-Patient in Baden-Württemberg gemeldet. Er hatte sich in Mailand angesteckt – gemeinsam mit einer Freundin. Einen Tag später wurde auch der Vater der Freundin positiv getestet: Hans Bösmüller – Oberarzt an der Uniklinik Tübingen. Corona hat ihn seither nicht mehr losgelassen. mehr...