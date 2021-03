Es gibt eine „Blindheit für die Interessen von Frauen“ auf der deutschsprachigen Ausgabe des Online-Lexikons Wikipedia, sagt die Autorin Theresa Hannig in SWR2. Neue Artikel, besonders zu Frauenthemen würden zu häufig gelöscht. Dabei seien die eher rückständigen Nutzer in der Community gar nicht in der Mehrheit, sie seien aber diejenigen, „die am lautesten schreien.“ Damit sich mehr Nutzer an solchen Löschdiskussionen beteiligen, hat Hannig den Hashtag #wikifüralle ins Leben gerufen. Die deutschsprachige Wikipedia wird am 16. März 20 Jahre alt. mehr...