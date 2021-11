Sina Kürtz, Julia Nestlen, Niklas Kolorz und Aeneas Rooch gehen in Fakt ab! den großen Fragen der Wissenschaft und unseres Alltags nach. Im Podcast liefern sie euch manchmal die Antworten. Manchmal aber auch nur was zum Lachen. Das muss man abwarten. Was ihr auf jeden Fall bekommt, ist alles, was diese Woche in der Wissenschaft wichtig war und das Knaller-Gesprächsthema für eure nächste Party! mehr...