Erdbeben und Tsunamiwarnung in Japan

Am 16. März 2022 hat ein starkes Erdbeben Japans Küste im Nordosten erschüttert. Es wurde eine Warnung vor einem Tsunami für die Präfekturen Fukushima und Miyagi ausgegeben. Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gibt, ist bislang nicht bekannt.

Das Beben erschütterte auch die Hauptstadt Tokio, in zwei Millionen Haushalten fiel nach Angaben des Energieversorgers Tepco der Strom aus.