Fasching, Hochzeiten, Beerdigungen. Diese so gegensätzlichen Ereignisse haben eins gemeinsam: Bestimmte Rituale gehören einfach dazu. Rituale geben uns Sicherheit. Aber warum ist das so? Und welche Rituale haben welche Funktion? Warum küssen wir uns in einer Beziehung? Warum suchen wir Ostereier? Warum beerdigen wir unsere Toten?

Christine Langer im Gespräch mit Dr. Dagmar Hänel