Die einen sprechen von Klimawandel, viele schon von der Klimakrise. Fakt ist, das Klima verändert sich. Welches sind die Ursachen für den Klimawandel? Was können wir dagegen tun, als Gesellschaft aber auch als Einzelner? Und was passiert, wenn es einfach so weitergeht wie bisher? Wie viel Klima steckt im Wetter? Warum ist das 2-Grad-Ziel so wichtig? Mit welchen Wetterphänomenen müssen wir in den kommenden Jahren öfter rechnen und wie gehen wir damit um? Antworten gibt der Meteorologe Sven Plöger. mehr...