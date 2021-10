0,3 Sekunden dauert die schnellste Muskelbewegung im menschlichen Körper

per Mail teilen

Lidschlag dauert 0,3 Sekunden

0,3 Sekunden – so lange dauert ein Lidschlag. Das Blinzeln ist damit die schnellste Bewegung, die ein menschlicher Muskel ausführen kann. Das Ganze steuert der Musculus orbicularis oculi – auf Deutsch der Augenringmuskel.

Übrigens ist Blinzeln nicht nur die schnellste, sondern auch die häufigste Gesichtsbewegung! Selbst wenn wir nichts tun, arbeitet Musculus orbicularis oculi. Erst wenn wir schlafen, kommt er zur Ruhe.

In einer Minute blinzeln wir ungefähr 10- bis 15-mal. Also etwa alle vier bis sechs Sekunden. Bei acht Stunden Schlaf sind das am Tag rund 15.000 Lidschläge.

Augen immer gut feucht halten

Das Gute am Blinzeln: Wie auch beim Atmen können wir uns dabei auf unseren Körper verlassen. Er entscheidet, wann wir blinzeln und befeuchtet so unser Auge mit Tränenflüssigkeit. Wie oft wir blinzeln, hängt auch immer von unserem Gemütszustand ab. Sind wir müde, blinzeln wir öfter. Wenn unser Gehirn überfordert ist, sind es weniger Lidschläge.

Achtung! Zu viel Bildschirmarbeit beeinträchtigt das Blinzeln. Wer viel am Computer sitzt, blinzelt weniger. Umso wichtiger ist es, regelmäßig kleine Pausen einzulegen und in die Ferne zu schauen. Blinzeln ist für unser Auge also enorm wichtig. Schon wenige Sekunden ohne zu blinzeln werden unangenehm.

Zwinkizwonki: Kommunikation durch blinzeln und zwinkern

Wir können Blinzeln aber auch bewusst zum Kommunizieren einsetzen. Ein Zwinkern signalisiert unserem Gegenüber, dass wir ein Geheimnis teilen, einen Witz gemacht haben oder auf uns aufmerksam machen.

Katzenblinzeln – ein Liebesbeweis!

Auch Tiere kommunizieren mit den Augen, aber nicht alle Tiere blinzeln, um die Augen feucht zu halten. Das Auge einer Katze zum Beispiel ist anders aufgebaut. Katzen müssen nicht blinzeln, um das Katzenauge zu befeuchten. Für sie ist es wichtiger, die Augen offenzuhalten. Katzen sind in Habachtstellung und blinzeln nur, wenn sie sich wirklich sicher fühlen. In der Katzensprache ist ein langes Blinzeln ein Katzenlächeln, ein Liebesbeweis!