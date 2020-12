Jens Wawrczeck ist in vier Folgen zu Gast bei "Sprechen wir über Mord?!"! Der Schauspieler und Synchronsprecher bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, denn seit 1979 ist er die Stimme des zweiten Detektivs Peter Shaw in der Hörspielserie „Die drei ???“ und hat so schon unzählige Verbrechen aufgeklärt. Hitchcock hätte bestimmt große Freude an dem Special gehabt. Die vier Folgen kommen am 21., 23., 25. und 30.12. mehr...