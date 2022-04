Pat Metheny Side-Eye

Pat Metheny, Weltstar der Jazzgitarre und stetiger Innovator, kündigt mit Side-Eye sein neuestes Projekt an, junge Talente zu versammeln. Mit zwei dieser Talente kommt Metheny jetzt nach Deutschland: James Francies am Keyboard und Piano sowie Schlagzeuger Marcus Gilmore. Am 24. Mai können sich Jazz-Fans im Südwesten in der Stuttgarter Liederhalle von der einzigartigen Chemie der drei Musiker begeistern lassen.



SWR2 verlost 10 x 2 Tickets für das Konzert in der Liederhalle.

Vom 25.4. bis 15.5. können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte hier klicken! Neues „Side-Eye NYC"-Album von Pat Metheny Die Idee zu Side-Eye entspringt Methenys eigenen Erfahrungen als Musiker: Bereits in seinen Anfangstagen in seiner Heimatstadt Kansas City profitierte er vom Zusammenspiel mit älteren Musikern. Oft stellte ihn deren fortgeschrittenes Niveau vor echte Herausforderungen, half ihm aber gleichzeitig dabei, sich und sein eigenes Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln. Eine überaus positive Lernsituation, die Pat Metheny nun selbst mit dem Projekt an jüngere Musiker, mit deren musikalischer Vision er sich verbunden fühlt, weitergeben möchte. Heute ist er eine Legende des Jazz und fordert die nächste Musikergeneration heraus, über sich hinaus zu wachsen. James Francies (Piano, Keyboards, Komposition) Der amerikanische Jazzmusiker James Francies (*1995 in Houston) hat einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Francies leitete bereits mit 14 Jahre seine erste Jazzband und mit 24 Jahren hat er mit Jazz-Headlinern wie Pat Metheny, Chris Potter, Jeff „Tain“ Watts, Stefon Harris, Eric Harland und Terrace Martin gespielt. James Francies, amerikanischer Jazzmusiker imago images Leo Claudio De Petris Marcus Gilmore (Schlagzeug) Jazz liegt ihm im Blut: Marcus Gilmore (*1986 in New-York) ist ein US-amerikanischer Schlagzeuger. Er ist der Enkel von Roy Haynes, der ihm im Alter von zehn Jahren sein erstes Schlagzeug schenkte, und der Neffe von Graham Haynes. Seit 2004/05 spielt er professionell mit allen Größen der Jazzszene, unter anderem mit Kenny Garrett, Gonzalo Rubalcaba, Nicholas Payton, u.v.m. Teilnahme an der Ticketverlosung Vom 25. April bis zum 15. Mai können Sie an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingungen Diese Teilnahmebedingungen gelten für die SWR2 Online-Verlosung „Pat Metheny Side-Eye" im Rahmen der Konzertpräsentation am 24.5.22 in der Stuttgarter Liederhalle. Mit der Teilnahme an der Online-Verlosung erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an. Der Veranstalter der Online-Verlosung ist SWR2. Verlost werden 10 x 2 Tickets (Kategorie 2) für das o. g. Konzert am 25.4.22 in der Liederhalle in Stuttgart. Hierdurch werden keine vertraglichen oder sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den Gewinner*innen und SWR2 begründet. Die Gewinner*innen akzeptieren, dass es sich bei der Konzertveranstaltung nicht um eine von SWR2 verantwortete Leistung handelt. Verantwortlicher Veranstalter für das o. g. Konzert in der Liederhalle in Stuttgart ist die SKS Michael Russ GmbH, Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart. Für die Teilnahme am Konzert gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Sonstige Aufwendungen (z. B. Kosten der An- und Abreise) sind nicht Gegenstand des Gewinns. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Zur Teilnahme an der Online-Verlosung müssen die Teilnehmenden das Online-Formular zur Online-Verlosung auf SWR2.de ausfüllen. Zur Teilnahme müssen sie ihre personenbezogenen Daten wie Namen, Ort, Geburtsjahr und Telefonnummer und die ihrer Begleitperson angeben und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die jeweilige Begleitperson dem Vorstehenden zustimmt. Mit der Teilnahme an der Online-Verlosung erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- bzw. Bildaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen bzw. Hörfunk und/oder in der ARD-Programmfamilie, ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere auf SWR.de) und/oder Mediatheken des SWR und der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und über Drittplattformen (z. B. Youtube) auf Abruf (on demand und/oder als Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die jeweilige Begleitperson dem Vorstehenden zustimmt. Die Teilnahme ist von Montag, den 25. April 2022 ab 6 Uhr, bis einschließlich Sonntag, den 15. Mai 2022, möglich. Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnehmenden, die das Online-Formular auf SWR2.de vollständig ausgefüllt und den Teilnahmebedingungen zugestimmt haben, nach dem Zufallsprinzip ausgelost und telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Die Gewinner*innen werden zudem über die Details des Gewinns per Mail benachrichtigt. Sofern die Gewinner*innen sich auf diese Benachrichtigung nicht innerhalb der vorgegebenen Frist zurückmelden, verfällt der Gewinn und es werden neue Gewinner*innen ermittelt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls. SWR2 ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die erhobenen personenbezogenen Daten der Gewinner*innen und die der Begleitpersonen, z. B. zum Zweck der Corona-Kontaktnachverfolgung, an den Veranstalter zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Eine darüberhinausgehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des SWR, abrufbar unter SWR.de/datenschutz. Die Gewinner*innen gewährleisten, dass auch die jeweilige Begleitperson dem Vorstehenden zustimmt. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Die Tickets können nur zum festgelegten Zeitpunkt der Veranstaltung eingelöst werden. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. SWR2 behält sich vor, die Online-Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Den Gewinner*innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR2 zu. Gleiches gilt, sofern der verantwortliche Konzertveranstalter die Veranstaltung absagt, abbricht oder verschiebt (z. B. aus Gründen der aktuellen Covid-19-Pandemie). Insoweit wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Veranstalters verwiesen. SWR2 kann Teilnehmende aus wichtigem Grund von der Online-Verlosung ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, der Manipulation oder des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstiger unerlaubter Handlungen vorliegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. 