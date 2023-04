Zu einem Konzertabend der besonderen Art lädt die Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan am Samstag, 24. Juni 2023 in das Forum am Schlosspark Ludwigsburg ein.

SWR2 verlost für das Konzert im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele 2 x 2 Karten.

Vom 24. April bis 7. Mai können Sie hier an der Verlosung teilnehmen. Barbara Hannigan Barbara Hannigan ist eine kanadische Sopranistin und Dirigentin, die mittlerweile zu einer der bedeutendsten Künstlerinnen und Interpretinnen zeitgenössischer Musik zählt, und „ein Multitalent, das sich unentwegt neu definiert“. Nach ihrem sensationellen Ludwigsburger Debüt 2021 kehrt die Künstlerin mit einer fesselnden Inszenierung von Francis Poulencs lyrischer Tragödie „La Voix Humaine“, ergänzt mit Kompositionen von Richard Strauss, zu den Schlossfestspielen zurück.