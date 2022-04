Bei der „Langen Nacht der Museen“ am Samstag, 21. Mai in Stuttgart gibt es ab 18 Uhr wieder Neues, Unbekanntes und Einzigartiges in unvergleichlicher Atmosphäre zu erleben. Mehr als 60 Häuser präsentieren aktuelle Ausstellungen, spannende Sonderprogramme, Partys und vieles mehr.



SWR2 verlost 10 x 2 Tickets für eine exklusive SWR2 Entdeckertour ab 15 Uhr mit Führungen zu ausgewählten Orten in Stuttgart inklusive Sektempfang. Alle Gewinner*innen können außerdem die "Lange Nacht der Museen" kostenlos besuchen.

Ablaufplan der SWR2 Entdeckertour in Stuttgart 15:00 Uhr Startpunkt ist die Datenschutzbehörde mit einem Kunstwerk von Florian Mehnert

16:15 Uhr Bunkerhotel unter dem Marktplatz

17:15 Uhr Besichtigung der Fundamente unter dem Alten Schloss

18:00 Uhr Sektempfang

bis 20:30 Uhr Pause

21:00 Uhr Führung/Lesung in der Weissenhof-Siedlung Vom 14.4. bis 15.5. können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte hier klicken! Florian Mehnert: Data to Light – Installation Pressestelle Florian Mehnert Bild in Detailansicht öffnen Das Bunkerhotel unter dem Marktplatz in Stuttgart Pressestelle Alex Wunsch Bild in Detailansicht öffnen Das Alte Schloss in Stuttgart imago images Thomas Glyn Bild in Detailansicht öffnen Das Weißenhofmuseum im Haus Le Corbusier in Stuttgart Pressestelle González Bild in Detailansicht öffnen Es dürfte voll werden bei der „Langen Nacht der Museen“, wenn die Liebhaer*innen der bildenden und darstellenden Künste, der Denkmäler und Kulturorte, zu den Stuttgarter Galerien, Museen und Off-Spaces strömen. Es gibt viel zu sehen und erleben bei der Langen Nacht der Museen. Rund 23.000 Besucher*innen waren 2019 dabei. Nach zwei ausgefallenen Nächten 2020 und 2021 sehnen sich die Kulturhungrigen nach dem Neustart dieses Kunstevents. SWR2 schafft VIP-Gefühl Wer nicht bis zum offiziellen Beginn um 18 Uhr warten will, kann schon nachmittags auf die exklusive „SWR2 Entdeckertour“ gehen. 20 Gewinner*innen bekommen die Gelegenheit, mit SWR2 Moderatorin Silke Arning ausgewählte Stationen zu besuchen. Da kommt beinahe VIP-Feeling auf, wenn die Gäste im SWR Tourbus direkt zu Locations fahren, die an anderen Tagen öffentlich gar nicht zugänglich sind. Stuttgarts besondere Seiten entdecken Startpunkt ist die Datenschutzbehörde in der Lautenschlagerstraße, selbst unter alteingesessenen Stuttgarter*innen ein Geheimtipp. Wer erwartet auch in einer nachgelagerten Behörde ein aufregendes Kunstwerk? Doch mit Florian Mehnerts Installation „Data to Light“ findet sich hier eine echte Sehenswürdigkeit: Über zwei Etagen verläuft ein Netzwerk aus Lichtsträngen, die zu einem gigantischen Farbwirbel zusammenlaufen. Die SWR2 Entdecker*innen können sogar mit dem Künstler ins Gespräch kommen. Florian Mehnert wird anwesend sein.



Das Bunkerhotel unter dem Marktplatz und die weltberühmte Weissenhof-Siedlung sind weitere Stationen der Bustour. In der archäologischen Ausgrabungsstätte „Tonne 2" unter dem Alten Schloss erleben die SWR2 Hörer*innen ein eigens produziertes Hörspiel zum Kulturort und nehmen an einer Kuratorenführung teil. Bei einer kleinen Pause zwischendurch gibt's ein Gläschen Sekt, bevor die SWR2 Entdeckungsreisenden ihre Tour fortsetzen. Sie werden noch einiges mehr zu entdecken finden.