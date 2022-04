10 x 2 Tickets für die „Lange Nacht der Kultur“ in Kaiserslautern zu gewinnen

Im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz, „Kompass Europa: Ostwind“ lässt sich Kaiserslautern am Samstag, 25. Juni 2022 ab 18 Uhr von der Vielfalt des Ostens inspirieren. An mehr als 20 Orten der Innenstadt werden über hundert Programmpunkte mit Künstlern und Laiengruppen aus der regionalen und bundesweiten Kulturszene geboten.



SWR2 verlost dafür 10 x 2 Tickets für die „Lange Nacht der Kultur“ in Kaiserslautern.

Vom 27.4. bis 19.6. können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte hier klicken! Die Lange Nacht der Kultur Besucher*innen haben die Gelegenheit, östliches Lebensgefühl in allen seinen Facetten zu erleben. Balkan, Russland, Japan: Die Veranstalter*innen schlagen einen weiten Bogen und versprechen abwechslungsreiche Ausblicke über den deutschen Tellerrand hinaus. Mal komisch wie bei Liedermacherin und Kabarettistin Liza Kos, die von sich selbst sagt: „Ich bin die integrierteste Russin Deutschlands. Weil: Ich spreche fließend türkisch“ (Fruchthalle). Mal meditativ wie im Japanischen Garten – einer Insel der östlichen Ruhe zum kurzen oder längeren Verweilen, hell erleuchtet von traditionellen japanischen Laternen. SWR2 präsentiert die Balkan Brass mit Äl Jawala in der Stadt Eröffnet wird die Lange Nacht der Kultur um 18 Uhr von der Indie-Brassband Äl Jawala, die musizierend durch die Stadt zieht. Immerhin bedeutet der Bandname im Arabischen „Die Wandernden“. Das Quartett kommt auf Einladung von SWR2 nach Kaiserslautern und ist Botschafter einer osteuropäischen Tanzmusik zwischen Balkan Beats und jüdischer Volkstradition. „Vielfalt ist Reichtum, lasst sie uns feiern“ lautet das passende Motto der Band, die schon viele Kulturpreise gewonnen hat. Ab 20:15 Uhr erobern Äl Jawala dann die Hauptbühne in der Fruchthalle, sicherlich eines der Highlights dieser langen Partynacht. Indie-Brassband Äl Jawala Pressestelle Francesca Amann Geschichten, die lange nachklingen Der zweite SWR Act des Abends richtet sich an Musikliebhaber*innen mit Freude an humorvollen und eingängigen Texten. Im SWR Studio am Emmerich-Smola-Platz 1 tritt das originelle Duo Mon Mari et Moi auf (18:00 Uhr). An die wundersamen kleinen Geschichten, die der Gitarrist Mathias Paqué und seine Frau Shakti als Sängerin erzählen, werden sich die Besucher*innen lange erinnern. Duo Mon Mari et Moi Pressestelle Marta Mroz Teilnahme an der Ticketverlosung Vom 27. April bis zum 19. Juni können Sie an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingungen Teilnahmebedingungen SWR2 verlost 10 x 2 Tickets für die Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern am Samstag, 25. Juni, von 18:00 bis 1:00 Uhr, . Die Tickets werden SWR2 von der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Kultur, Lauterstraße 2, 67657 Kaiserslautern zur Verfügung gestellt. Die Verlosung findet bis zum 19. Juni 2022 auf SWR2.de statt. Die Tickets werden unter allen Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt. Eine Umwandlung der Tickets in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt. Werden die Tickets nicht eingelöst, sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen. Die Verlosung, wie oben aufgeführt, beinhaltet keine weiteren Leistungen wie Anreise oder Übernachtung. Teilnahmeberechtigung Das Mindestalter für die Teilnahme an der Verlosung ist 18 Jahre. Sonstiges Der*die Teilnehmer*in akzeptiert, dass es sich bei der Verlosung nicht um eine von SWR2 verantwortete Leistung handelt. Verantwortlich ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Kultur, Lauterstraße 2, 67657 Kaiserslautern. Der*die Teilnehmer*in erklärt sich damit einverstanden, dass persönliche Daten wie Name und E-Mail-Adresse zum Zweck der Organisation der Verlosung gespeichert, verarbeitet und an den Veranstalter weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Nach Beendigung der Aktion werden die personenbezogenen Daten gelöscht. SWR2 behält sich vor, die Verlosung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegenüber SWR2 zu. SWR2 kann Teilnehmer*innen aus wichtigem Grund von der Verlosung ausschließen, insbesondere bei berechtigtem Verdacht oder erbrachtem Nachweis hinsichtlich falscher Angaben, der Manipulation oder eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstigen unerlaubten Handlungen. Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Teilnehmer*in Vorname * Nachname * Telefon * E-Mail * Straße und Hausnummer * PLZ und Wohnort * Geburtsdatum * Begleitperson Vorname * Nachname * Telefon * E-Mail * Geburtsdatum * Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin einverstanden. * Sicherheitsabfrage: Neun plus eins ergibt? * Sicherheitsfrage E-Mail Bestätigung Abschicken