Die jazzopen stuttgart sind eines der größten europäischen Festivals für Jazz, Pop, Rock und Blues mit nationalen und internationalen Stars, die vom 13. bis zum 23. Juli 2023 auf verschiedenen Festivalbühnen stattfinden.

SWR2 verlost 2 x 2 Karten für das Eröffnungskonzert mit Snarky Puppy und Dreiviertelblut als Opener am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr im Alten Schloss.

Vom 22. Mai bis zum 18. Juni 2023 können Sie hier an der Verlosung teilnehmen.

Hauptact: Snarky Puppy

Snarky Puppy, 2004 in Texas gegründet, war ursprünglich eine Band von Freunden. 2014 erlangte die Gruppe mit dem Album „We Like It Here“ plötzlich weltweit Aufmerksamkeit und wird seither als eine der wichtigsten Musikbands der Jazzwelt gefeiert.

Bei den jazzopen stuttgart stellt Snarky Puppy ihr im September 2022 veröffentlichtes Album „Empire Central“ vor. Der Sound ist groß und kühn, chillig und entspannt, verwurzelt in der heimischen Kultur und gleichzeitig nach außen gerichtet, nach vorne gerichtet. Mit 16 neuen Kompositionen blickt die Gruppe liebevoll auf ihren Ursprung zurück und vertraut auf die ausgefeilte Kraft, mit der ihre Mitglieder weiterhin den einzigartigen Snarky Puppy-Sound entwickeln.

Snarky Puppy © Bert Heinzlmeier

Opener: Dreiviertelblut

Die oberbayerische Band Dreiviertelblut spielt nach eigenen Angaben „folklorefreie Volksmusik“ mit rabenschwarzen, aber auch humorvollen Texten über Sein und Vergehen, verpackt in meisterlich komponierten Melodien mit einem Hang zum kruden bayrischen Humor.

Bei den jazzopen stuttgart spielt die Gruppe eine Auswahl aus ihrem im Dezember 2022 erschienenen vierten Studio-Album „Plié“ – elf Songs in klassischer Dreiviertelblut-Manier, deren Text- und Soundkompositionen die ganze Spannbreite des menschlichen Gefühlsspektrums umfassen.