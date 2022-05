Nach der Absage der jazzopen in den letzten beiden Jahren gibt es in diesem Jahr erstmals sechs Konzerte auf dem Schlossplatz und eine Clubbühne für aufregende Nachwuchstalente. Die traditionelle Verleihung der German Jazz Trophy im SpardaWelt Eventcenter bleibt, ebenso das Staraufgebot im Alten Schloss (Till Brönner, Herbie Hancock).

Vom 23.5. bis 15.6. können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte hier klicken!

Die jazzopen in Stuttgart

Das pulsierende Herz dieser jazzopen ist der BIX Jazzclub. Präsentiert von SWR2, reißt die Jazz-Elite von Morgen das Publikum mit, etwa Sarah McCoy, die mit postapokalyptischem Synthie-Jazz von Paris aus Europa erobert. Fabia Mantwill, eine herausragende Berliner Jazzkomponistin, bringt ihr internationales Quintett nach Stuttgart, mit Songs die souverän zwischen Zartheit und Ausdruckskraft changieren. Weitere Highlights sind das Hypnotic Brass Ensemble – die sieben Söhne des Sun-Ra-Trompeters Phil Cohran – sowie Gretchen Parlato. Und im Anschluss an die Konzerte wird bis tief in die Nacht gejamt.

Für folgende Konzerte können Sie Karten gewinnen: 2 x 2 Tickets für Sarah McCoy: Freitag, 8. Juli 2022 2 x 2 Tickets für Gretchen Parlato: Samstag, 9. Juli 2022 2 x 2 Tickets für Hypnotic Brass Ensemble: Montag, 11. Juli 2022 2 x 2 Tickets für Fabia Mantwill Quintet: Dienstag, 12. Juli 2022

8.7.22: Sarah McCoy

Sie entflieht der Langeweile von South Carolina nach New Orleans, wo sie sich als Straßenmusikantin und in Clubs als Sängerin und Pianistin durchschlägt. Dort entdeckt sie der französische Filmemacher Bruno Moynie. Innerhalb von nur wenigen Jahren gelingt Sarah McCoy der Aufstieg von einfachen Gigs in den Kneipen von New Orleans zu faszinierenden Auftritten in den hippesten Nachtclubs von Paris. Mit Sarah am Klavier und Gitarre, Nuancen von Cello, Celesta, elektronischen Sounds und viel Raum für Stille erschaffen sie neue und noch nie dagewesene Sounds.

Sarah McCoy Anoush Abrar

9.7.22: Gretchen Parlato

Jazzsängerin Gretchen Parlato hat ihr außergewöhnliches Talent im Blut. Der Großvater Charlie: erfolgreicher Jazztrompeter und Sänger, Vater Dave: Bassist bei Frank Zappa. Gretchen lernt daheim in L.A. Musik und Gesang von der Pike auf und wird 2001 als erste Sängerin überhaupt in das Thelonious Monk Institute of Jazz Performance aufgenommen. Sie singt auf Festivals, sie nimmt eigene Alben auf, sie interpretiert Songs von Mary J. Blige, Lauryn Hill und Simply Red, sie ist Gastsängerin auf über 80 Aufnahmen.

Gretchen Parlato Lauren Desberg

11.7.22: Hypnotic Brass Ensemble

Das Hypnotic Brass Ensemble hat eine lange Tradition in der Musik. Die Band, die in der South Side von Chicago aufgewachsen ist, besteht aus sieben Brüdern, den Söhnen des Jazztrompeters Phil Cohran, der mit dem tief spirituellen Sun Ra Arkestra spielte. Ganz klassisch beginnen die Brüder damit, ihre Musik als Straßenmusikanten unter die Leute zu bringen. Dies bleibt nicht unentdeckt und sie arbeiten später gemeinsam mit einigen der größten Namen der modernen Musik: Prince, Erykah Badu, Gorillaz, Snoop Dogg, Mos Def, Wu Tang Clan, Tony Allen und mehr.

Hypnotic Brass Ensemble Pressestelle F-Cat Productions GmbH

12.7.22: Fabia Mantwill Quintet

Die Berliner Saxophonistin, Sängerin, Komponistin und Arrangeurin Fabia Mantwill spielt mit ihrem internationalen Quintett im BIX. Im Mai 2021 erschien ihr fulminantes Debütalbum EM.PERIENCE mit 24-köpfigem Orchester und Gaststars wie Nils Landgren. Ihr dort enthaltenes Arrangement Orphelia wurde mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet.

Fabia Mantwill Dovile Sermokas

Vom 23. Mai bis zum 15. Juni können Sie an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Teilnahmebedingungen.

