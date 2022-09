Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die SWR2 Online-Verlosung „GoGo Pinguin“ im Wizemann am 20.10.2022 in Stuttgart. Mit der Teilnahme an der Online-Verlosung erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

Der Veranstalter der Online-Verlosung ist SWR2. Verlost werden 10 x 2 Tickets für das o.g. Konzerte am 20.10.2022. Gewinngegenstand ist die Vermittlung der 10 x 2 Tickets zugunsten der Gewinner*innen (siehe Punkt 1). Hierdurch werden keine vertraglichen oder sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den Gewinner*innen und SWR2 begründet. Die Gewinner*innen akzeptieren, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine von SWR2 verantwortete Leistung handelt. Verantwortlicher Veranstalter für die o. g. Veranstaltung ist die

Music Circus Concertbüro GmbH & Co.KG

Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart

Für die Teilnahme an der Veranstaltung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters. Sonstige Aufwendungen (z. B. Kosten der An- und Abreise) sind nicht Gegenstand des Gewinns.

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Zur Teilnahme an der Online-Verlosung müssen die Teilnehmenden das Online-Formular zur Online-Verlosung auf SWR2.de ausfüllen. Zur Teilnahme müssen sie ihre personenbezogenen Daten wie Namen und Ort angeben und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die jeweilige Begleitperson dem Vorstehenden zustimmt. Mit der Teilnahme an der Online-Verlosung erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Ton- bzw. Bildaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR Fernsehen bzw. Hörfunk und/oder in der ARD-Programmfamilie, ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere auf SWR.de) und/oder Mediatheken des SWR und der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und über Drittplattformen (z. B. Youtube) auf Abruf (on demand und/oder als Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. Die Teilnehmenden gewährleisten, dass auch die jeweilige Begleitperson dem Vorstehenden zustimmt.

Beginn der Verlosung ist am 28. September, Teilnahmeschluss am 9. Oktober 2022.