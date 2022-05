per Mail teilen

Ein sommerliches Kunsterlebnis verspricht die „art KARLSRUHE 2022“ auf dem Karlsruher Messegelände. Insgesamt stellen vom 7. bis 10. Juli rund 215 renommierte Galerien aus zwölf Ländern ihre Kunst aus, flankiert von zahlreichen One-Artist-Shows und den traditionsreichen Skulpturenplätzen. SWR2 beteiligt sich mit zahlreichen Messetalks und Sendungen an der Kunstmesse und verlost 30 x 2 Tickets.

Die art KARLSRUHE auf dem Karlsruher Messegelände Pressestelle © Messe Karlsruhe, Jürgen Rösner

Klassische Moderne und Gegenwartskunst

Überall Kunst! Die vom Februar in den Sommer verschobene „art KARLSRUHE 2022“ öffnet am Donnerstag, 7. Juli, ihre Tore zu einer Fülle von inspirierenden Kunst-Räumen. Internationale Galerien präsentieren Werke der Klassischen Moderne und Gegenwartskunst. Eine Vielzahl illustrer Künstler ist vertreten: von Josef Albers und Salvador Dali über Otto Dix und Max Liebermann bis zu Pablo Picasso und Kurt Schwitters. In Sachen Gegenwartskunst sind große „Stars“ wie Georg Baselitz und Franz Gertsch, Heinz Mack und Neo Rauch, Gerhard Richter und Günther Uecker genauso dabei wie eine Vielzahl junger, aufstrebender Künstler*innen.

SWR2 Veranstaltungen am SWR2 Messestand im Foyer Ost: SWR2 Messetalk: täglich 16:00 – 17:00 Uhr SWR2 Zeitgenossen: Samstag, 9.7.22, 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Jakob Schwerdtfeger, Kunst-Comedian, im Gespräch mit Markus Brock, SWR

Sendung: Samstag, 13.8.22, 17:05 Uhr Messe-Besucher*innen sind am SWR2 Messestand herzlich willkommen! Weitere Sendungen: SWR2 Zeitgenossen: Samstag, 16.7.22, 17:05 Uhr

Ulrike Rosenbach, Medienkünstlerin aus Bad Münstereifel, im Gespräch mit Marie-Dominique Wetzel, SWR2 SWR Fernsehen: Kunscht! Donnerstag, 7.7.22, 22:45 Uhr

Moderation: Markus Brock, SWR

Renata Tumarova: One Soul, 2021 Galerie Rother, Renata Tumarova

SWR2 begleitet die Kunstmesse vielfältig

Auf der Bühne am SWR2 Messestand sind beim SWR2 Messetalk täglich zeitgenössische Künstler*innen und Akteur*innen der Kunstszene im Gespräch. Auch die Preisträger*innen des Hans Platschek Preises und des Loth-Skulpturenpreises, die auf der Messe vergeben werden, sind zu Gast sowie Ewald Karl Schrade, Kurator der art KARLSRUHE.

Vorbereitung am SWR2 Messestand auf der art KARLSRUHE 2020 SWR Foto: Paul Gärtner

SWR2 Zeitgenossen

Bei der Aufzeichnung der Sendung „SWR2 Zeitgenossen“ auf dem SWR2 Messestand am Samstag, 9. Juli 2002, 13:00 Uhr, spricht SWR Moderator Markus Brock mit dem Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger.

Sendung: Samstag, 13.8.22, 17:05 Uhr

Jakob Schwerdtfeger, KunstComedy Pressestelle Dennis Christmann

Vom 23. Mai bis zum 15. Juni können Sie an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jedes Ticket ist ein Online-Ticket mit einem Einlöse-Code, das auf der Ticketshop Seite der art KARLSRUHE zu einer 1-Tages-Eintrittskarte umgewandelt wird.

Hierzu registrieren Sie sich mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse im Ticketshop und wählen einen präferierten Tag aus, den Sie nachträglich anpassen können.

Eine Zustimmung zu Hinweis Datenschutz ist erforderlich.

Sie erhalten Ihr print@home Ticket zum Ausdrucken oder Sie laden sich dieses auf Ihr mobiles Endgerät.

Damit erhalten Sie dann direkten freien Eintritt zur art KARLSRUHE, am von Ihnen präferierten Tag.

Weitere Informationen erhalten Sie in den Teilnahmebedingungen.

