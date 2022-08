Tickets zu gewinnen für das Konzerterlebnis „Unser Planet – Live in Concert“

Die mit dem Emmy-Award® ausgezeichnete Netflix-Dokumentation wird als Live-Arena-Erlebnis mit Orchester neu inszeniert. Ab September 2022 ist sie erstmals in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.

SWR2 verlost für das Konzerterlebnis, das am 4. Oktober, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim stattfindet, 10 x 2 Karten.

Vom 12. bis zum 26. September finden Sie hier den Link zur Teilnahme an der Verlosung. Nashornvogel (Indien) Unser Planet 2022, Nashornvogel, Indien © Sandesh Kadur, Silverback, Netflix Zweistündige Entdeckungsreise unserer Welt Die preisgekrönte Netflix-Serie „Unser Planet“ wird zum spektakulären neuen Live-Erlebnis und zeigt die eindrucksvolle Schönheit und zunehmende Zerbrechlichkeit unserer Welt. Beeindruckende Tier-, Natur- und Landschaftsaufnahmen auf einer überdimensionalen Leinwand werden von einem Sinfonieorchester musikalisch untermalt und mit opulenten Licht-Effekten zusätzlich inszeniert. So entsteht ein multimediales Live-Erlebnis, das die beeindruckendsten Highlights der Dokumentations-Reihe zusammenführt. Als Kommentator auf der Leinwand haben die Macher den renommierten britischen Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough gewonnen. Sir David Attenborough Der durch zahlreiche Preise und Ehrungen bekannte Tierfilmer, Naturforscher und Schriftsteller, Sir David Attenborough, reflektiert über sein Leben, die Evolution des Lebens auf Erden, das Verschwinden unberührter Orte in der Natur und seine Vision für die Zukunft. Sir David Attenborough Sir David Attenborough, © gealive