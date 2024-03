Theatertage Rheinland-Pfalz

9. bis 17. März 2024

Trier, Theater Trier





Das Theater Trier ist Gastgeber der dritten Theatertage Rheinland-Pfalz. Mit über 30 Aufführungen von etwa 20 Produktionen gelten die Theatertage als wichtiges kulturelles Ereignis und Gradmesser für die künstlerische Bühnenarbeit in Rheinland-Pfalz. Zu Gast sein werden mit Musiktheater, Tanz, Schauspiel sowie Tanz und Theater für Kinder- und Jugendliche das Staatstheater Mainz, das Pfalztheater Kaiserslautern und das Theater Koblenz. Eröffnet werden die Theatertage mit einem Festakt am Samstag, 9. März um 17 Uhr im Großen Haus und der Vergabe des renommierten Else-Lasker-Schüler-Dramatikpreises an Wolfram Lotz sowie der Vergabe der Stückpreise an drei Nachwuchsautorinnen und -autoren.

Theater Trier