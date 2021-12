Takeover – Das junge Festival Baden-Baden

per Mail teilen

Wie sieht das Festival der Zukunft aus? Was interessiert junge Erwachsene 2022 an der Kultur? Wie groß sind die Schwellenängste, wie ist die Neugier auf die eigene Kreativität? All dies möchte das neue Festival Takeover thematisieren. Gemeinsam werden neue Formate erkundet: DJ-Waldwanderungen, Workshops, Konzerte auf einer zum Dancefloor umfunktionierten Opernbühne u.v.m.

Datum: Samstag, 5. Februar 2022 Beginn: 21:00 Uhr

Ort: Festspielhaus Baden-Baden

Beim Alten Bahnhof 2

76530 Baden-Baden

festspielhaus.de Festivalpass für Menschen bis 30 Jahre : 69,00 Euro Festivallpass für Menschen ab 30 Jahre: 99,00 Euro Zum Veranstalter Informationen Programm: Samba



Schwein gehabt! Hier einmal wörtlich – der Abend wird sich um Blut und eben Schweine drehen. Gemeinsam mit dem dänischen Uppercut Dance Theatre sprengen wir die Grenzen des Schicklichen, um die Generation der jungen Erwachsenen mitzureißen und etwas zu entfesseln, das zur Kunst seit ihren Uranfängen mit dazugehört: dionysische Energie, pure Intensität. Die Tänzerinnen und Tänzer verschmelzen zeitgenössischen Tanz und Hip-Hop, dazu Einflüsse aus Capoeira, Breakdance und Akrobatik. Das Publikum rückt ihnen auf die Pelle dank ungewöhnlicher Sitzordnungen, die eine ganz neue Nähe zwischen Künstlern und Zuschauern herstellen. Auch hier sind Workshops geplant, die um die Shows kreisen und die Teilnehmer aktiv fordern werden. Bewerben Sie sich online auf www.festspielhaus.de

