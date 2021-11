Takeover – Das junge Festival Baden-Baden

per Mail teilen

Wie sieht das Festival der Zukunft aus? Was interessiert junge Erwachsene 2022 an der Kultur? Wie groß sind die Schwellenängste, wie ist die Neugier auf die eigene Kreativität? All dies möchte das neue Festival Takeover thematisieren. Gemeinsam werden neue Formate erkundet: DJ-Waldwanderungen, Workshops, Konzerte auf einer zum Dancefloor umfunktionierten Opernbühne u.v.m.

Datum: Freitag, 4. Februar 2022 Beginn: 21:00 Uhr

Ort: Festspielhaus Baden-Baden

Beim Alten Bahnhof 2

76530 Baden-Baden

festspielhaus.de Festivalpass für Menschen bis 30 Jahre : 69,00 Euro Festivalpass für Menschen ab 30 Jahre: 99,00 Euro Zum Veranstalter Informationen Programm: Techno-Jazz



Techno-Sound trifft auf BBigband-Jazz. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Münchener Bigband „Jazzrausch“. Die Gruppe wurde 2014 in München von Roman Sladek gegründet und entwickelte sich unter seiner Leitung zu einer der erfolgreichsten Bigbands – mit über 600 Konzerten weltweit, so auch im Lincoln Center in New York. Gemeinsam schuf man ein neues Genre: TechnoJazz. Weil die Musik unmittelbar in die Beine geht, dürfen auch die Zuschauer von ihren Plätzen aufspringen: Selbertanzen ist angesagt! Und wer schon immer Musikern über die Schultern schauen wollte, hinter der Bühne und auf dem Weg zum Konzert, der kann sich für den Jazzrausch-Workshop bewerben. Es lohnt sich!

