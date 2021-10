per Mail teilen

Datum: Freitag, 4. Februar 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr Ort: Frankfurter Hof

Augustinerstraße 55

55116 Mainz

06131 242914

frankfurter-hof-mainz.de/ Tickets kaufen Informationen Programm: Claude Debussy

Zwölf Préludes, Heft 2 L 123

Hector Berlioz

„Episode de la vie d’un artiste“, Grande Symphonie fantastique, Transkription für Klavier von Franz Liszt S 470 Mitwirkende: Alexander Melnikov





Vorverkauf 20,00 € / 24,00 € zzgl. Gebühr

Abendkasse 22,00 € / 26,00 €

Abonnement 85,00 € / 110,00 €



Ermäßigung Schüler und Studierende 50 %

Der russische Pianist Alexander Melnikov stammt aus einer musikalischen Familie: Schon seine Großmutter Sara Lewina war als Pianistin und Komponistin tätig, auch sein Großvater komponierte. Melnikov, in Berlin und Moskau lebend, wird nicht nur in seiner Heimat, sondern auch international für seine Kunst geschätzt, die Werke auf dem Klavier sowohl emotional als auch intellektuell zu durchdringen. Zudem beherrscht er auch die humorvoll-leichten Töne. Die Zusammenarbeit mit Größen der Klassikwelt wie Isabelle Faust oder Theodor Currentzis stellt seinem Können gleichsam die offizielle Beglaubigung aus. Außerdem ist Melnikov einer der wahrscheinlich wenigen Pianisten mit Pilotenschein, was, genau wie das Klavierspiel, eine hohe technische Präzision, Neugier auf neue Welten, Umsicht, Orientierungsvermögen und höchste Konzentration erfordert.

Der Klavierabend wird zu einem späteren Zeitpunkt in SWR2 gesendet.

Änderungen vorbehalten.