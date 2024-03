per Mail teilen

Schatten über dem Nichts

Musikalische Bühnenlesung mit Katharina Thalbach und The Beauty of Gemina Acoustic

Samstag, 16. März 2024, 20 Uhr

Ludwigshafen, Kulturzentrum dasHaus



Vampire und Gespenster, böse Stiefmütter und Dämonen – die Schauerromantik gab dem Grotesken und Schrecklichen eine erhabene Schönheit und tauchte ein in die Nachtseiten der menschlichen Seele. Von Bram Stoker, Edgar Allen Poe bis zu Heinrich Heine lassen die Ausnahme-Schauspielerin Katharina Thalbach und das Akustik-Trio The Beauty of Gemina, die musikalischen Ästheten der Melancholie, Spukgestalten und Geschichten der Schwarzen Romantik auferstehen.

Kulturzentrum dasHaus