RheinVokal – Festival am Mittelrhein

Zum 18. Mal vereint das Festival RheinVokal am Mittelrhein Spitzenchöre, Ensembles sowie Solistinnen und Solisten zu einem Panorama der Vokalmusik rund um den Fluss, der Musik, Malerei und Dichtung seit Jahrhunderten inspiriert.

Am 17. Juni hebt sich in Bingen der Vorhang für hervorragende Konzerte mit der menschlichen Stimme in all ihren Facetten zwischen Alter Musik und Jazz, dargeboten an den schönsten historischen Plätzen im Rheintal. 2023 geben dabei junge Stimmen aus Rheinland-Pfalz den Ton an.

Für alle, die die Konzerte nicht live erleben können, zeichnet SWR2 in der Saison 2023 zehn Konzerte auf, die zu einem späteren Zeitpunkt im Programm von SWR2 gesendet werden.

RheinVokal – Programmheft 2023