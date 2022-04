Pat Metheny Side-Eye

Von Günther Huesmann

Seine Musik scheint geradezu überquellen zu wollen von üppigen Melodien. Seit mehr als 40 Jahren zählt Pat Metheny zu den wandlungsreichsten Gitarristen des Jazz - und zu seinen populärsten. 20 Grammys sprechen eine beredte Sprache, der 67-Jährige scheint ewig jung zu sein.

In SWR2 erzählt Pat Metheny, wie er mit dem Älterwerden umgeht. Und er taucht ein in Erinnerungen an seine ersten Karriere-Schritte, als im Jahr 1974 im Quintett des Vibrafonisten Gary Burton sein kometenhafter Aufstieg begann.

(Teil 2, Sonntag, 6. März 2022, 15.05 Uhr) mehr...