In der Zeit des Wandels und der Zerstörung nach 1945, als Künstler und Künstlerinnen nach Wegen suchten, die Traumata des Krieges und die gemeinsamen Erfahrungen des deutschen Volkes zu verarbeiten, entstand die informelle Malerei als eine bedeutsame Kunstbewegung in Deutschland. Künstlerinnen und Künstler widmeten sich der abstrakten Kunst, um ihre Emotionen und Gedanken auf eine nichtgegenständliche Weise auszudrücken. Als Schlüsselbild dieser Kunstbewegung in Deutschland gilt "Blauer Aufbruch" von Otto Greis, das als zentrales Kunstwerk im Mittelpunkt der Sonderausstellung steht. Gezeigt werden Werke der Künstlergruppe Quadriga, zu der neben Otto Greis die Maler Karl Otto Götz, Heinz Kreutz und Bernard Schultze gehören.

Blauer Aufbruch – informelle Malerei der Quadriga nach 1945

28.10.23 - 4.2.24

Landesmuseum Mainz, Große Bleiche 49-51

