Am 30. September 1922 wird das „Triadische Ballett“ von Oskar Schlemmer im Württembergischen Landestheater in Stuttgart uraufgeführt. Die Faszination dieses außergewöhnlichen Gesamtkunstwerks, das bildende Kunst, Tanz und Kostüm zusammendenkt, ist bis heute ungebrochen. Schlemmers erhaltene Originalfigurinen, die sich seit den 1970er-Jahren im Besitz der Staatsgalerie befinden, zählen zu den Highlights der Sammlung. Warum und auf welche Weise bewegt das Triadische Ballett auch hundert Jahre nach seiner Entstehung unsere Besucherinnen und Besucher? Worin zeigt sich Schlemmers Relevanz für die Gegenwartskunst? Die Ausstellung bettet die historischen Figurinen in eine Präsentation aus raumgreifenden Installationen dreier zeitgenössischer Künstlerinnen ein und holt einen außergewöhnlichen Moment Stuttgarter Geschichte auf die Bühne der Gegenwart.

SWR2 Forum am 6.4.2022, 17:05 Uhr

In der Sendung SWR2 Forum am 6.4.2022, 17:05 Uhr, diskutieren unter dem Titel „Die Erfindung der Performance – von Oskar Schlemmer zum Hiphop“ der Singer-Songwriter Max Herre, die Tanzhistorikerin Anja Arend und Susanne Kaufmann-Valet, Kuratorin der Ausstellung, über den Einfluss des Revolutionärs Oskar Schlemmer. Moderation: Marie-Christine Werner.





