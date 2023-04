per Mail teilen

Seit vielen Jahren sind bei „Kreuznach Klassik“ international gefeierte Solist*innen und Ensembles zu Gast. Auch in der Saison 2023 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein außergewöhnliches Konzertprogramm.

SWR2 ist Kooperationspartner von Kreuznach Klassik und zeichnet drei der vier Konzerte auf, die zu einem späteren Zeitpunkt im Programm von SWR2 gesendet werden.

Den Auftakt von Kreuznach Klassik machen am 15. Juli Johanna Kaldewei (Sopran) und das Barockensemble lautten compagney BERLIN u. a. mit Werken von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel. Am 24. September spielen der Trompeter Sergei Nakariakov und Maria Meerovitch (Klavier) Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Erwin Schulhoff und andern. Den Abschluss der diesjährigen Saison macht das Leonkoro Quartet am 19. November mit Musik von Anton Webern, Dmitri Schostakowitsch und Johannes Brahms.

Kreuznach Klassik 2023