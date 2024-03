per Mail teilen

Joo Kraus & Marialy Pacheco

Freitag, 15. März 2024, 20 Uhr

Ulm, Roxy





Die Kubanerin Marialy Pacheco hat als erste Frau die begehrte Montreux Piano Competition gewonnen und wurde als erste Jazzpianistin weltweit zum offiziellen „Bösendorfer Artist“ berufen. Ihr perkussiver Stil erinnert sofort an Keith Jarrett, ihre melodiösen Linien an Oscar Peterson. Der Trompeter Joo Kraus kommt aus einem anderen Jazzuniversum: Funkjazz, Clubsounds. Mit 19 Jahren gewinnt er den ersten Preis bei „Jugend musiziert“, 2013 den Echo Jazz als bester Trompeter und 2015 seinen mittlerweile sechsten German Jazz Award in Gold. Seit 2016 konzertieren Marialy Pacheco und Joo Kraus zu zweit – eine musikalische Begegnung mit Explosion und Implosion zugleich.

