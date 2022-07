Der vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk vergebene SWR Jazzpreis geht 2022 an den in Berlin lebenden schwedischen Kontrabassisten, Bandleader und Komponisten Petter Eldh. Der Preis wird am 10. Oktober im Rahmen des Internationalen Festivals „Enjoy Jazz“ in Ludwigshafen überreicht. mehr...