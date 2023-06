1994 gegründet, sind die jazzopen in 28 Jahren zu einem der führenden Jazz & Beyond-Festivals Europas geworden. Unter dem Motto „Be Jazz be Open“ präsentiert das Festival jährlich an 11 Tagen und auf 4 Hauptbühnen – Schlossplatz, Altes Schloss, BIX Jazzclub und SpardaWelt Eventcenter – Künstler*innen internationaler Klasse der Jazz-, Blues-, Soul- und Pop-Szene und verwandelt so die Landeshauptstadt in einen Hotspot für Musikfans. Nicht ohne Grund wurden die jazzopen im April 2018 mit dem jährlich vergebenen Veranstalterpreis, dem Live Entertainment Award (LEA), als „Festival des Jahres 2017“ ausgezeichnet.

jazzopen stuttgart