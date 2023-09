Die renommierte Musikreihe „SWR Kultur Internationale Pianisten in Mainz“ verwandelt die malerische Stadt Mainz seit mehr als 20 Jahren in ein Zentrum der Klaviermusik und zieht Musikbegeisterte aus der ganzen Welt an.

Die sechs Konzerte werden im Programm von SWR2 gesendet. Saisonflyer „SWR Kultur Internationale Pianisten in Mainz“