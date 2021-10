per Mail teilen

Datum: Freitag, 5. November 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:30 Uhr Ort: Frankfurter Hof

Augustinerstraße 55

55116 Mainz

06131 242914

frankfurter-hof-mainz.de/ Tickets kaufen Informationen Programm: Domenico Scarlatti

Sonaten G-Dur K 2, F-Dur K 6, d-Moll K 9, c-Moll K 11 und G-Dur K 13

Isaac Albéniz

„Iberia“, Suite für Klavier (Auswahl)

Claude Debussy

„Images“, Heft 1 L 110 und Heft 2 L 111

Manuel de Falla

„Fantasia baética“, Andalusische Fantasie Mitwirkende: Lorenzo Soulès



Tickets



Vorverkauf 20,00 € / 24,00 € zzgl. Gebühr

Abendkasse 22,00 € / 26,00 €

Abonnement 85,00 € / 110,00 €



Ermäßigung Schüler und Studierende 50 %

Obwohl er noch keine 30 Jahre alt ist, besticht das Klavierspiel des französischen Pianisten Lorenzo Soulès durch eine besondere Reife im Ausdruck und durch die Zartheit des Anschlags. Schon in seiner Kindheit zeigte sich seine besondere Begabung, die auch bald durch die Verleihung zahlreicher Preise öffentlichen Ausdruck fand. Seine Ausbildung setzte er nicht in Frankreich, sondern in Köln fort. Das Mainzer Programm zeigt seine Vielseitigkeit: Die Werke des italienischen Komponisten Domenico Scarlatti erfordern einen besonders präzisen, klaren Ton; bei den Werken aus Spanien und Frankreich von Albéniz, de Falla und Debussy hingegen zeigt sich vor allem seine klangfarbliche Kreativität.

Der Klavierabend wird zu einem späteren Zeitpunkt in SWR2 gesendet.

Änderungen vorbehalten.