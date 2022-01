per Mail teilen

Die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH ruft 2022 ein neues Event ins Leben: Jährlich wiederkehrend wird die „Ingelheimer Jazz Night“ in der kING – Kultur- und Kongresshalle Ingelheim stattfinden. Das Konzept ist hierbei bemerkenswert. So gibt es zwar wie bei anderen Musikveranstaltungen auch ein eindrucksvolles Hauptkonzert, im Anschluss daran sind die Gäste jedoch eingeladen, sich im Haus frei zu bewegen. An mehreren Standorten werden dann speziellere Kleinkonzerte gespielt – ob im Stuhllager oder im Foyer, die Sessions sind außergewöhnlich.