Die dritte Ausgabe von ¡Adelante!, dem iberoamerikanischen Theaterfestival, versammelt Gastspiele, Künstlerinnen und Gesprächspartner aus Lateinamerika, Spanien und Portugal in Heidelberg. Die zwölf Uraufführungen versprechen kulturelle Perspektivwechsel und skizzieren detailliert theatrale Diskurse und Sehgewohnheiten Iberoamerikas. Das Festival stellt damit aktuelle Themen in den Fokus, die nicht nur die iberoamerikanische, sondern auch die europäische Theaterlandschaft in Atem halten und macht Schnittstellen wie Differenzen für das Publikum gleichermaßen greifbar. Eröffnet wird das Festival mit dem Stück »Schwarze Morgenröte« aus Portugal, das nach der Repräsentation schwarzer Menschen in einer weiß dominierten Theaterlandschaft fragt.

¡Adelante! - Iberoamerikanisches Theaterfestival

3. - 10.2.24

Theater und Orchester Heidelberg, Theaterstr. 10

Theater und Orchester Heidelberg