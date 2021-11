Premiere: „Die Fahrt der Argonauten‘‘, 1. Folge: Der Auftrag

Datum: Sonntag, 28. November 2021 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Bar Drei König

Basler Str. 169

79539 Lörrach Eintritt: Kostenlos Informationen Programm: Hörspiel in vier Teilen von Katrin Zipse nach Apollonios von Rhodos in der Übersetzung von Paul Dräger, Regie Iris Drögekamp im Rahmen der Hörspielreihe „Mit den Ohren sieht man besser" der VHS Lörrach in Kooperation mit SWR2 und SWR Studio Freiburg.“



1. Folge: Der Auftrag

„Geh nach Kolchis und hol mir das Goldene Vlies!“ So lautet der Auftrag, den der iolkische König Pelias dem jungen Helden Iason gibt. Kolchis liegt weit entfernt, am Ostufer des Schwarzen Meeres, dem Ende der bekannten Welt. Pelias hofft, es wird eine Reise ohne Wiederkehr, denn er fürchtet um seinen Thron. Aber er hat die Rechnung ohne die Göttinnen Hera und Athene gemacht. Die haben ihre ganz eigenen Pläne mit Iason und ziehen alle Register, damit die Reise für ihn und die fünfzig Argonauten, die ihn begleiten, trotz aller Gefahren eine glückliche wird. Mitwirkende: Katrin Zipse, Autorin

Claudia Gabler, Moderatorin

Katrin Zipse, 1964 in Stuttgart geboren, lebt als Autorin und Hörfunkredakteurin in Baden-Baden. Sie studierte Theaterwissenschaft und Deutsche Philologie an der FU Berlin und arbeitete mehrere Jahre am Theater. Seit 1993 ist sie Redakteurin und Hörspieldramaturgin bei verschiedenen Sendern. 1997 erhielt sie den Kurt-Magnus-Preis für ihre Hörfunkarbeit, 2014 den Thaddäus Troll Preis für ihren Debütroman „Glücksdrachenzeit".

Die vierteilige Produktion wird über die Weihnachtsfeiertage in SWR2 urgesendet. Vor der Ausstrahlung wird in Lörrach in einem Pre Listening die erste Folge „Der Auftrag“ vorgestellt. Premiere in SWR2 Spielraum am 24.-26.12.2021 sowie am 01.01.2022, jeweils 14.05-15.00 Uhr.

Es gilt bei der Veranstaltung die 3G Regel.