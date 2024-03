Heidelberger Frühling Musikfestival 2024 – Brahms!

15. März bis 13. April 2024

Heidelberg, verschiedene Spielorte



Das Heidelberger Frühling Musikfestival 2024 rückt unter dem Motto „Brahms!“ den Komponisten Johannes Brahms in den Fokus. Das Musikfestival 2024 ist die zweite Ausgabe mit dem Pianisten Igor Levit als Co-Künstlerischem Leiter an der Seite von Intendant Thorsten Schmidt. Zwischen März und April stehen 87 Veranstaltungen an 15 Spielorten in Heidelberg auf dem Programm. Zu Gast bei der 28. Ausgabe des Musikfestivals sind u. a. Renaud Capuçon, Tabea Zimmermann, Jean-Guihen Queyras, Patricia Kopatchinskaja, Iveta Apkalna, Paavo Järvi, Thomas Hampson und Christian Gerhaher sowie international renommierte Ensembles und Klangkörper wie das Quatuor Modigliani, das Pavel Haas Quartett, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Finnish Baroque Orchestra, die Camerata RCO oder das Orchester des 18. Jahrhunderts

Heidelberger Frühling