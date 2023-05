Lange Nacht der Kultur: Familienkonzert in Kaiserslautern

Wenn in Kaiserslautern wieder die "Lange Nacht der Kultur" lockt, lautet das Motto im SWR Studio: "Sommernächte". Unter diesem Titel lädt die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern zum Familienkonzert.

„Wer meint, laue Sommernächte seien ruhig und still, der sollte mit uns mitkommen“. So heißt es in der Einladung der Deutschen Radio Philharmonie, kurz DRP. Denn Feen, Elfen und Nachtwandler kämen im Mondlicht auf so manchen Spaß.

Die DRP verspricht: „Wir entführen euch mit Mendelssohns Musik in die zauberhafte Welt von Shakespeares Sommernachtstraum. Mit Poesie und Fantasie, Wortwitz und Klangbildern erleben wir ein Konzert zwischen Traum und Wirklichkeit“. Die Familienveranstaltung eigene sich für Kinder ab fünf Jahren und dauere etwa eine Stunde.

Das Programm der Langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern.