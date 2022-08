Der Asamsaal ist das Schmuckstück des Ettlinger Schlosses – und seit über 60 Jahren die Heimat der Ettlinger Schlosskonzerte. Alle Musikerinnen und Musiker spielen gerne in diesem großzügigen Raum mit seiner guten Akustik und den wunderschönen spätbarocken Deckengemälden von Cosmas Damian Asam. All das schätzt auch das Publikum. Jedes Jahr in der Wintersaison lädt SWR2 gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Ettlingen internationale Künstler:innen ein sowie herausragende junge Talente, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Die Programme kombinieren Lieblingsstücke der Kammermusik mit interessanten Neuentdeckungen. Der SWR zeichnet alle Konzerte auf und sendet sie in SWR2.

Saisonflyer der Ettlinger Schlosskonzerte 2022-2023