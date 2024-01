per Mail teilen

Können wir als Zivilgesellschaft die massiven Herausforderungen unserer Gegenwart bewältigen – und was tragen die Künste dazu bei? Können wir etwas verändern, wenn wir der Polarisierung empathische Aufmerksamkeit, den Vorwürfen Nachdenklichkeit, dem Aburteilen das Begreifen, den Parolen Differenzierung entgegensetzen? ECLAT 2024 lädt ein zum Perspektivenwechsel. Für das Festival wird die Zuschauertribüne aus der großen Halle entfernt. So werden Publikum und Musik auf der entstehenden Spielfläche jeden Tag in neue Beziehungen gebracht. Zwischen intimer Nähe und der fast kathedralenartig erscheinenden Halle werden Ohren und Augen auf Details gelenkt und dem Erhabenen Raum geboten.

Eclat 2024 - Festival der Neuen Musik

31.1. - 4.2.24

Theaterhaus Stuttgart, Siemensstraße 11

Theaterhaus Stuttgart, Programm