Was wir als SWR2 Musikredaktion für die Bruchsaler Schlosskonzerte und damit für die renommierten Konzertabende im Rokokoambiente des Kammermusiksaals ausgewählt haben, wird traditionell mitgeschnitten und kommt ins Programm von SWR2. Aber allererst zuerst kommt es zu Ihnen, dem Publikum im Bruchsaler Schloss. Es ist allen eine Freude und Ehre, hier zu veranstalten, zu musizieren, zuzuhören. Und darauf können sich alle freuen: In ihrer Hommage an den französischen Dichter Marcel Proust werden der Schauspieler, Autor und Filmemacher Heikko Deutschmann, Ulf Schneider (Violine) und Jan Philip Schulze (Klavier) einen literarisch-musikalischen Abend ganz aus dem Geist der Belle Époque gestalten. Zum Beginn der Adventszeit gastiert Ensemble Colorito mit seinem Programm „Heller Stern in dunkler Nacht“ und europäische Barockmusik. Das ‚junge‘ Jahr 2023 beginnt mit einer Premiere, dem gemeinsamen Auftritt junger Musikerinnen und Musiker aus den Förderprogrammen SWR2 New Talent und dem britischen Young Classical Artist Trust: Lionel Martin (Violoncello), Jonathan Leibovitz (Klarinette) und Kiveli Dörken (Klavier) spielen ein Klarinettentrio-Programm. Schließlich gastiert das ensemble franz mit Kammermusik von Louise Farrenc, Helena Winkelmann und Ernö von Dohnányi. Damit kommt ein Ensemble nach Bruchsal, das aus Preisträgern des ARD-Musikwettbewerbs, Professoren, künstlerische Leiter renommierter Festivals, erfolgreiche Solisten oder Kammermusiker besteht und als eine ganz besondere, unkonventionelle wie hochkärätige Einheit ausnahmslos Presse wie Publikum in den Bann zieht.

Seien Sie herzlich willkommen – live vor Ort oder im Programm SWR2.

Hinweis: Sie finden alle acht Konzerte der Bruchsaler Schlosskonzerte auf bruchsaler-schlosskonzerte.de

Saisonflyer Bruchsaler Schlosskonzerte 2022-2023