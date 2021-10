Es erklingt wieder Musik im barocken Kammermusiksaal des Bruchsaler Schlosses. Das Brentano String Quartett aus New York ist für seine außergewöhnlichen Programmkompositionen bekannt, die sein Alleinstellungsmerkmal in der europäischen Kammermusikszene sind. Mit dem Gastspiel des Ensembles kehren im November 2021 die traditionsreichen Bruchsaler Schlosskonzerte nach einer pandemiebedingten Pause zurück aufs Podium und damit auch zurück ins Programm von SWR2.

In bewährter Tradition schneidet der SWR alle vier redaktionell begleiteten Konzerte mit und bietet sie nicht nur live im Konzertsaal sondern auch im Radioprogramm sowie auf SWR2.de zum Hören an. Seien es die weihnachtlichen Triosonaten mit dem Ensemble „Der musikalische Garten” oder das Klaviertrio-Konzert mit Antje Weithaas (Violine, Julian Steckel (Violoncello), William Youn (Klavier) in Starbesetzung. Besonders freuen wir uns, dass es 2022 auch einen ersten Live-Stream von den Bruchsaler Schlosskonzerten geben wird. So können Sie den Balladenabend des Lied-Duos Esther Valentin (Mezzosopran) und Anastasia Grishutina (Klavier) auch als Videomitschnitt erleben.

Seien Sie herzlich willkommen – live vor Ort oder im Programm SWR2.