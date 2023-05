per Mail teilen

Das 35. Bodenseefestival vom 6. bis zum 29. Mai 2023 ist ein grenzüberschreitendes Kulturfestival, das zeigt, welche kulturellen Perlen die Region zu bieten hat. In den vier Ländern rund um den Bodensee – in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Lichtenstein – finden in mehr als 20 Städten und Gemeinden klassische Konzerte, Lesungen, Theater- und Tanzvorführungen statt. Bei rund 70 Veranstaltungen setzen sich Künstlerinnen und Künstler kreativ mit dem diesjährigen Festivalthema „über Grenzen“ auseinander.

SWR2 zeichnet in der Saison 2023 sieben Konzerte auf, die zu einem späteren Zeitpunkt im Programm von SWR2 gesendet werden.

Alle weiteren Informationen zum Bodenseefestival erhalten Sie unter:

Bodenseefestival