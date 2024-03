per Mail teilen

Bachwoche Stuttgart 2024

Johannespassion(en) – nicht nur von Bach

3. bis 10. März 2024

Stuttgart, verschiedene Spielorte



Das Barockfestival widmet sich eine Woche lang der 1724 zum ersten Mal aufgeführten Johannespassion von Johann Sebastian Bach und ordnet sie in die Tradition der Passionsvertonungen ein. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Johannespassionen von Bachs Vorläufer Heinrich Schütz und seinem Zeitgenossen Georg Philipp Telemann. In acht Konzerten sind das aus Nachwuchsmusiker*innen zusammengesetzte JSB Ensemble und die Gaechinger Cantorey der Internationalen Bachakademie Stuttgart, die „Accademia degli Affetti“ der HMDK Stuttgart und die Mädchenkantorei an der Domkirche St. Eberhard zu hören.

Internationale Bachakademie Stuttgart