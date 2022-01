Art's Birthday 2022

per Mail teilen

Der vom französischen Fluxus-Künstler Robert Filliou im Jahr 1963 ins Leben gerufene "Art's Birthday" wird jedes Jahr auf der ganzen Welt zelebriert - als Hommage an die kreative Kraft der Kunst und Musik. In Freiburg hat sich der Kunstgeburtstag im Kulturzentrum E-WERK - von Anfang an ein Publikumsliebling - als feste Größe des Kulturlebens etabliert.

Vor Ort im Saal und mit Live-Stream über #infreiburgzuhause.de und szenik.eu