Der „Beethoven-Marathon“ am 5. und 6.11.22 entfällt

Leider mussten die beiden Musikerinnen Sarah Christian (Violine) und Hisako Kawamura (Klavier) den Beethoven-Violinsonaten-Marathon komplett absagen. Das Konzert und das Künstlergespräch am Samstag sowie die Matinee am Sonntag entfallen. Bereits erworbene Karten werden zurückerstattet.



Am Sonntag, 6.11. um 18 Uhr spielt stattdessen der junge Pianist Denis Linnik aus Belarus einen Klavierabend.