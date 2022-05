Das Schloss in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) wird dieses Jahr 300 Jahre alt. Am Montag beginnt eine Festwoche zum Schlossjubiläum. Unter anderem gibt es zahlreiche Führungen. Ab Donnerstag findet im Ehrenhof ein Kunsthandwerksmarkt statt. Höhepunkt der Woche ist laut Schlossverwaltung das Jubiläumsfest am Wochenende. Dann mischen sich unter anderem Darstellerinnen und Darsteller in barocken Kostümen unter die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei. Am 27. Mai 1722 hatte der Fürstbischof von Speyer in Bruchsal den Grundstein für seine neue Residenz legen lassen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss durch Luftangriffe zerstört. Nach dem Krieg wurde es wieder aufgebaut. mehr...